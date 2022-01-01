Свидание в Париже (фильм, 2022) смотреть онлайн

Молодой парижанин отправляется в Нью-Йорк в поисках утерянной песни, способной влюблять людей с первой ноты. Музыкальное фэнтези «Свидание в Париже» — фильм о том, как важно идти за мечтой во что бы то ни стало.



Теодор — неуверенный в себе, застенчивый парижанин, страдающий от неразделенной любви. Однажды он узнает, что на свете есть волшебная песня, забытый джазовый стандарт из 1920-х годов, который может заставить людей влюбиться друг в друга, стоит им послушать ее вместе. Теодор загорается идеей отыскать заветную мелодию, чтобы с ее помощью очаровать прекрасную Амандину. Поиски приводят его в Нью-Йорк, где он встречает группу молодых и эксцентричных джаз-музыкантов, которые увлекают нового друга в настоящее приключение.



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