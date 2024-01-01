Он и она (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Марко временно подменяет друга в парижском центре экстренной психологической помощи в День святого Валентина. Неожиданно он получает тревожный звонок от девушки, застрявшей в лифте в приступе панической атаки. Попытки помочь на расстоянии не увенчались успехом, поэтому Марко решает поехать на место происшествия и успокоить девушку. Однако, прибыв по адресу, он обнаруживает, что она загадочным образом исчезла. Так начинается большое романтическое приключение Марко.



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