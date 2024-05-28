Путешественница во времени (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Девушка отправляется в прошлое, чтобы выяснить, как могла бы еще сложиться ее жизнь. Французская драма о поиске счастья сквозь время и множество обстоятельств в духе «Господина Никто» с Лу Де Лааж.
В 2052 году парижанка Джулия начинает свое путешествие в прошлое. Она вновь возвращается к событиям, которые непредсказуемым образом изменили траекторию ее жизни. Автокатастрофа, невзначай оброненная книга, участие в престижном музыкальном конкурсе, знакомство с будущим мужем, беременность — что, если бы каждого из этих событий не было? Какие виражи тогда совершила бы ее судьба? Джулия жаждет найти ответы на эти вопросы и на ходу переписывает сценарий своей жизни, но порой даже мельчайшая случайность, как всего-навсего забытый дома паспорт, может привести к далеко идущим последствиям.
Сможет ли Джулия разобраться в хитросплетениях судьбы и изменить свою историю, расскажет окрыляющий драматический фильм «Путешественница во времени» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink!
Рейтинг
- ОТРежиссёр
Оливье
Тренэр
- ЛдАктриса
Лу
де Лааж
- РПАктёр
Рафаэль
Персонас
- ИКАктриса
Изабель
Карре
- ГГАктёр
Грегори
Гадебуа
- ЭГАктриса
Эстер
Гаррель
- СПАктёр
Себастьен
Пудеру
- Актёр
Дени
Подалидес
- НКАктриса
Наташа
Кудрицкая
- АШАктёр
Алеша
Шнайдер
- МГАктёр
Маркус
Глясер
- ОТСценарист
Оливье
Тренэр
- ССПродюсер
Стефани
Сэлерье
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Кузьмина
- РТКомпозитор
Рафаэль
Трейнье