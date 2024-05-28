Путешественница во времени (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Девушка отправляется в прошлое, чтобы выяснить, как могла бы еще сложиться ее жизнь. Французская драма о поиске счастья сквозь время и множество обстоятельств в духе «Господина Никто» с Лу Де Лааж.



В 2052 году парижанка Джулия начинает свое путешествие в прошлое. Она вновь возвращается к событиям, которые непредсказуемым образом изменили траекторию ее жизни. Автокатастрофа, невзначай оброненная книга, участие в престижном музыкальном конкурсе, знакомство с будущим мужем, беременность — что, если бы каждого из этих событий не было? Какие виражи тогда совершила бы ее судьба? Джулия жаждет найти ответы на эти вопросы и на ходу переписывает сценарий своей жизни, но порой даже мельчайшая случайность, как всего-навсего забытый дома паспорт, может привести к далеко идущим последствиям.



Сможет ли Джулия разобраться в хитросплетениях судьбы и изменить свою историю, расскажет окрыляющий драматический фильм «Путешественница во времени» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink!

