WinkФильмыПутешественница во времениАктёры и съёмочная группа фильма «Путешественница во времени»
Актёры и съёмочная группа фильма «Путешественница во времени»
Режиссёры
Актёры
АктрисаJulia Feynman / Julia Sorel / Julia Schönberg
Лу де ЛаажLou de Laâge
АктёрPaul Sorel
Рафаэль ПерсонасRaphaël Personnaz
АктрисаAnna Feynman
Изабель КарреIsabelle Carré
АктёрPierre Feynman
Грегори ГадебуаGrégory Gadebois
АктрисаEmilie
Эстер ГаррельEsther Garrel
АктёрGabriel Trauner (в титрах: Sébastien Pouderoux de la Comédie Française)
Себастьен ПудеруSébastien Pouderoux
АктёрVictor Massenet (в титрах: Denis Podalydès de la Comédie Française)
Дени ПодалидесDenis Podalydès
АктрисаLa pianiste Maria Ononiev / Doublure main Julia
Наташа КудрицкаяNatacha Kudritskaya
АктёрNathan Giraud
Алеша ШнайдерAliocha Schneider
АктёрMarkus Schönberg