Фильмы
Путешественница во времени
Актёры и съёмочная группа фильма «Путешественница во времени»

Режиссёры

Оливье Тренэр

Olivier Treiner
Режиссёр

Актёры

Лу де Лааж

Lou de Laâge
АктрисаJulia Feynman / Julia Sorel / Julia Schönberg
Рафаэль Персонас

Raphaël Personnaz
АктёрPaul Sorel
Изабель Карре

Isabelle Carré
АктрисаAnna Feynman
Грегори Гадебуа

Grégory Gadebois
АктёрPierre Feynman
Эстер Гаррель

Esther Garrel
АктрисаEmilie
Себастьен Пудеру

Sébastien Pouderoux
АктёрGabriel Trauner (в титрах: Sébastien Pouderoux de la Comédie Française)
Дени Подалидес

Denis Podalydès
АктёрVictor Massenet (в титрах: Denis Podalydès de la Comédie Française)
Наташа Кудрицкая

Natacha Kudritskaya
АктрисаLa pianiste Maria Ononiev / Doublure main Julia
Алеша Шнайдер

Aliocha Schneider
АктёрNathan Giraud
Маркус Глясер

Markus Gläser
АктёрMarkus Schönberg

Сценаристы

Оливье Тренэр

Olivier Treiner
Сценарист

Продюсеры

Стефани Сэлерье

Stéphane Célérier
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Егор Жирнов

Актёр дубляжа
Юлия Яблонская

Актриса дубляжа
Антон Морозов

Актёр дубляжа
Анна Кузьмина

Актриса дубляжа

Композиторы

Рафаэль Трейнье

Raphaël Treiner
Композитор