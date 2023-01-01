Прилив сил (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В разрушенной деревне Обиньян (Нижние Альпы) осталось лишь три жителя: дряхлый кузнец Гобер, который собирается переехать к родным в город (и там умереть), старая итальянка Мамеш и Пантюрль, великан с повадками орангутанга. Чтобы деревня не вымерла окончательно, Мамеш отправляется на поиски девушки для Пантюрля.



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