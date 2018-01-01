Wink
Маргарит Морено
Marguerite Moreno

Карьера
Актриса
Дата рождения
15 сентября 1871 г. (76 лет)
Дата смерти
14 июля 1948 г.

Фильмография

