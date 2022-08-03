Украденные поцелуи (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
7.41968, Baisers volés
Драма, Мелодрама87 мин18+
О фильме
Дуанель увольняется из армии в возрасте 20 лет. Не сумев заставить Кристин полюбить его, он продолжает поиски идеальной женщины. Устраивается работать в детективное агентство, где заваливает любое дело, которое ему поручают расследовать. Наконец он получает возможность продемонстрировать свою «техническую пригодность», правильно завернув обувную коробку в магазине. Дуанель должен выяснить, почему владелец магазина, мсье Табард, чувствует, что его кто-то ненавидит, и существует ли против него заговор.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ФТРежиссёр
Франсуа
Трюффо
- ЖЛАктёр
Жан-Пьер
Лео
- ДСАктриса
Дельфин
Сейриг
- КЖАктриса
Клод
Жад
- МЛАктёр
Микаэль
Лонсдаль
- ГАктёр
Гарри-Макс
- АФАктёр
Андре
Фалькон
- ДЧАктёр
Даниэль
Чеккальди
- КДАктриса
Клер
Дюамель
- КЛАктриса
Катрин
Лутс
- МФАктриса
Мартина
Феррьер
- ФТСценарист
Франсуа
Трюффо
- КДСценарист
Клод
Де Живре
- БРСценарист
Бернар
Ревон
- ОдСценарист
Оноре
де Бальзак
- МБПродюсер
Марсель
Бербер
- ФТПродюсер
Франсуа
Трюффо
- АДКомпозитор
Антуан
Дюамель