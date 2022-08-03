Украденные поцелуи (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Украденные поцелуи
7.41968, Baisers volés
Драма, Мелодрама87 мин18+

Дуанель увольняется из армии в возрасте 20 лет. Не сумев заставить Кристин полюбить его, он продолжает поиски идеальной женщины. Устраивается работать в детективное агентство, где заваливает любое дело, которое ему поручают расследовать. Наконец он получает возможность продемонстрировать свою «техническую пригодность», правильно завернув обувную коробку в магазине. Дуанель должен выяснить, почему владелец магазина, мсье Табард, чувствует, что его кто-то ненавидит, и существует ли против него заговор.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Украденные поцелуи»