Черный чай (2024 год) смотреть онлайн

7.42024, Black Tea
Драма, Мелодрама105 мин18+
Сбежавшая невеста влюбляется в хозяина чайного магазина. Тонкая мелодрама о борьбе чувств и предрассудков

О фильме

Сбежавшая из-под венца женщина переезжает из Кот-д’Ивуара в Китай, где у нее начинается роман с хозяином чайного магазина. Фильм «Черный чай» — тонкая драма из основного конкурса Берлинского кинофестиваля.

Уже в день свадьбы молодая женщина из Кот-д’Ивуара по имени Ая отказывается выходить замуж за своего жениха-изменника, а после этого едет в Китай, где находит обширную африканскую диаспору. Спустя некоторое время Ая устраивается работать в чайный магазин, которым владеет добрый и заботливый Цай. Он начинает обучать новенькую таинствам чайных церемоний, они сближаются и между ними возникают теплые чувства. Однако путь к счастью будет непрост: Цай все еще не разобрался с последствиями развода, а традиционные предубеждения сложно искоренить.

Что ждет двух влюбленных, расскажет драма «Черный чай» 2024 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

Страна
Франция, Люксембург, Тайвань
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb