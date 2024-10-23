Черный чай (2024 год) смотреть онлайн

Сбежавшая из-под венца женщина переезжает из Кот-д’Ивуара в Китай, где у нее начинается роман с хозяином чайного магазина. Фильм «Черный чай» — тонкая драма из основного конкурса Берлинского кинофестиваля.



Уже в день свадьбы молодая женщина из Кот-д’Ивуара по имени Ая отказывается выходить замуж за своего жениха-изменника, а после этого едет в Китай, где находит обширную африканскую диаспору. Спустя некоторое время Ая устраивается работать в чайный магазин, которым владеет добрый и заботливый Цай. Он начинает обучать новенькую таинствам чайных церемоний, они сближаются и между ними возникают теплые чувства. Однако путь к счастью будет непрост: Цай все еще не разобрался с последствиями развода, а традиционные предубеждения сложно искоренить.



Что ждет двух влюбленных, расскажет драма «Черный чай» 2024 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

