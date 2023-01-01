Природа любви (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Университетская преподавательница погружается в страстный роман со строителем, но их счастью мешает не только ее муж, но и разница в характерах. Меланхоличная и смешная мелодрама из программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
София и Ксавье — пара интеллектуалов среднего класса, живущая в Квебеке. Они вместе уже много лет, у них общие друзья, но для Софии эти отношения давно утратили страсть и больше напоминают близкую дружбу. Когда София знакомится с Сильвеном, строителем, который должен работать над их летним домом, между ними возникает непреодолимое притяжение. Ксавье решает не мешать их роману, но преподавательница София не может смириться с неотесанностью своего любовника и стремится его изменить.
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Информация
Рейтинг
- МШРежиссёр
Монья
Шокри
- МЛАктриса
Магали
Лепин Блондо
- ПКАктёр
Пьер-Ив
Кардиналь
- ФРАктёр
Франсис-Уильям
Реом
- МШАктриса
Монья
Шокри
- СЛАктёр
Стив
Лапланте
- МГАктриса
Мари-Джинетт
Гуай
- МЛАктриса
Мишлен
Ланкто
- ГЛАктёр
Гийом
Лорин
- ЛСАктриса
Линда
Сорджини
- МБАктёр
Мэтью
Барон
- МШСценарист
Монья
Шокри
- СКПродюсер
Сильвен
Корбей
- Продюсер
Нэнси
Грант
- ЭКПродюсер
Элиша
Кармиц
- НКПродюсер
Натанаэль
Кармиц
- ПГМонтажёр
Полин
Гайяр
- АТОператор
Андре
Тюрпен