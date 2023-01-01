Природа любви (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Университетская преподавательница погружается в страстный роман со строителем, но их счастью мешает не только ее муж, но и разница в характерах. Меланхоличная и смешная мелодрама из программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.



София и Ксавье — пара интеллектуалов среднего класса, живущая в Квебеке. Они вместе уже много лет, у них общие друзья, но для Софии эти отношения давно утратили страсть и больше напоминают близкую дружбу. Когда София знакомится с Сильвеном, строителем, который должен работать над их летним домом, между ними возникает непреодолимое притяжение. Ксавье решает не мешать их роману, но преподавательница София не может смириться с неотесанностью своего любовника и стремится его изменить.



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