Природа любви
Wink
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Природа любви
7.42023, Simple comme Sylvain
Комедии, Мелодрамы110 мин18+
Интеллектуалка София влюбляется в простого рабочего Сильвена. Очаровательная комедия о притяжении противоположностей
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Природа любви (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Университетская преподавательница погружается в страстный роман со строителем, но их счастью мешает не только ее муж, но и разница в характерах. Меланхоличная и смешная мелодрама из программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

София и Ксавье — пара интеллектуалов среднего класса, живущая в Квебеке. Они вместе уже много лет, у них общие друзья, но для Софии эти отношения давно утратили страсть и больше напоминают близкую дружбу. Когда София знакомится с Сильвеном, строителем, который должен работать над их летним домом, между ними возникает непреодолимое притяжение. Ксавье решает не мешать их роману, но преподавательница София не может смириться с неотесанностью своего любовника и стремится его изменить.

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Информация

Страна
Канада, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Природа любви»

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