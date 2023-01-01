Мариус (фильм, 1931) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мариус – сын Сезара, владельца «Матросского бара» в Старом порту Марселя. Он мечтает о море, о далеких берегах. Каждый день он наблюдает, как торговые парусные суда выходят из Марсельского порта. Желание уплыть на одном из них жжет его душу. А в двух шагах от бара, за прилавком с моллюсками, крошка Фанни сгорает от любви к Мариусу. Пытаясь вызвать в нем ревность, она кокетничает с приятелем отца Мариуса, богатым вдовцом Паниссом, который непрочь жениться на ней...



Вскоре после отъезда Мариуса, Фанни осознает, что ждет ребенка. Не желая порочить честь семьи, она выходит замуж за богатого вдовца Панисса, на 30 лет старше нее. Бездетный Панисс просит Фанни никому не говорить, что ребенок — не от него. Он хочет воспитать его, как собственного сына и наследника.



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