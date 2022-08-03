Так близко к горизонту (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.02019, Dem Horizont so nah
Драма, Мелодрама112 мин18+
О фильме
Джессика влюбляется в красавчика, спортсмена и модель Дэнни и пытается завоевать его симпатию. Парень ведет себя холодно, но девушка всe же добивается взаимности. Однако впоследствии узнает, что первоначальное поведение Дэнни связано не с заносчивостью, а с мрачной тайной родом из детства.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТТРежиссёр
Тим
Трахте
- ЛВАктриса
Луна
Ведлер
- ЯШАктёр
Янник
Шюман
- ЛБАктриса
Луиза
Бефорт
- ВМАктриса
Виктория
Майер
- ШКАктёр
Штефан
Кампвирт
- КХАктриса
Кристин
Хунольд
- ДМАктёр
Денис
Москитто
- ФЛАктёр
Фредерик
Лау
- ГХАктёр
Генри
Хорн
- ММАктриса
Марта
Мартин
- МБПродюсер
Марко
Бекманн
- ДМПродюсер
Дан
Мааг
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ФРОператор
Фабиан
Рёслер
- МККомпозитор
Михаэль
Камм