Так близко к горизонту
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Так близко к горизонту

Так близко к горизонту (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.02019, Dem Horizont so nah
Драма, Мелодрама112 мин18+

О фильме

Джессика влюбляется в красавчика, спортсмена и модель Дэнни и пытается завоевать его симпатию. Парень ведет себя холодно, но девушка всe же добивается взаимности. Однако впоследствии узнает, что первоначальное поведение Дэнни связано не с заносчивостью, а с мрачной тайной родом из детства.

Страна
Германия, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Так близко к горизонту»