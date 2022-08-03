Джессика влюбляется в красавчика, спортсмена и модель Дэнни и пытается завоевать его симпатию. Парень ведет себя холодно, но девушка всe же добивается взаимности. Однако впоследствии узнает, что первоначальное поведение Дэнни связано не с заносчивостью, а с мрачной тайной родом из детства.

