Нежная кожа
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Нежная кожа

Нежная кожа (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

7.61964, La peau douce
Драма, Мелодрама113 мин18+

О фильме

Пьер Ланше богат и успешен, у него прекрасная семья - красавица-жена Франке и очаровательная десятилетняя дочь Сабина. Казалось бы, что ещe нужно? Но когда Пьер знакомится с ослепительной Николь, он понимает, что ради любви, пусть даже ради такой внезапной и возможно бесперспективной, готов бросить семью...

Страна
Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нежная кожа»