Нежная кожа (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
7.61964, La peau douce
Драма, Мелодрама113 мин18+
О фильме
Пьер Ланше богат и успешен, у него прекрасная семья - красавица-жена Франке и очаровательная десятилетняя дочь Сабина. Казалось бы, что ещe нужно? Но когда Пьер знакомится с ослепительной Николь, он понимает, что ради любви, пусть даже ради такой внезапной и возможно бесперспективной, готов бросить семью...
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ФТРежиссёр
Франсуа
Трюффо
- ЖДАктёр
Жан
Дезайи
- ФДАктриса
Франсуаза
Дорлеак
- НБАктриса
Нелли
Бенедетти
- ДЧАктёр
Даниэль
Чеккальди
- ЛБАктриса
Лоранс
Бади
- ФДАктёр
Филипп
Дюма
- ПЭАктриса
Пауле
Эмануеле
- МГАктёр
Морис
Гаррель
- СОАктриса
Сабин
Одпен
- ДЛАктриса
Доминик
Лакарье
- ФТСценарист
Франсуа
Трюффо
- ЖРСценарист
Жан-Луи
Ришар
- АдПродюсер
Антониу
да Кунья Телеш
- КБМонтажёр
Клодин
Буше
- РКОператор
Рауль
Кутар
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю