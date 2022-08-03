Пьер Ланше богат и успешен, у него прекрасная семья - красавица-жена Франке и очаровательная десятилетняя дочь Сабина. Казалось бы, что ещe нужно? Но когда Пьер знакомится с ослепительной Николь, он понимает, что ради любви, пусть даже ради такой внезапной и возможно бесперспективной, готов бросить семью...

