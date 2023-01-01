Ускользающая любовь (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
7.41979, L'amour en fuite
Драмы, Комедии89 мин18+
Сюжет
Главному герою перевалило за 30. Он работает корректором в издательстве и пишет прозу. Имеет любовницу - продавщицу музыкальных пластинок Сабину и попутно разводится с женой Кристиной, причем их развод оказывается первым во Франции, оформленным по обоюдному согласию. Жизнь его течет своим чередом, пока однажды Колетте, бывшей возлюбленной Дуанеля, не попадается на глаза его роман, во многом автобиографический…
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ФТРежиссёр
Франсуа
Трюффо
- ЖЛАктёр
Жан-Пьер
Лео
- МПАктриса
Мари-Франс
Пизье
- КЖАктриса
Клод
Жад
- ДАктриса
Дани
- ДАктриса
Дороти
- РВАктриса
Рози
Варт
- МААктриса
Мари
Анрио
- ДМАктёр
Даниэль
Месгиш
- ЖБАктёр
Жюльен
Берто
- ЖДАктёр
Жан-Пьерр
Дюкос
- ФТСценарист
Франсуа
Трюффо
- МПСценарист
Мари-Франс
Пизье
- ЖОСценарист
Жан
Орель
- СШСценарист
Сюзанн
Шиффман
- ФТПродюсер
Франсуа
Трюффо
- Продюсер
Роджер
Корман
- МДХудожница
Моник
Дюри
- МБМонтажёр
Мартина
Баррак
- НАОператор
Нестор
Альмендрос
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю