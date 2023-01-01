Ускользающая любовь
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Ускользающая любовь

Ускользающая любовь (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

7.41979, L'amour en fuite
Драмы, Комедии89 мин18+

Сюжет

Главному герою перевалило за 30. Он работает корректором в издательстве и пишет прозу. Имеет любовницу - продавщицу музыкальных пластинок Сабину и попутно разводится с женой Кристиной, причем их развод оказывается первым во Франции, оформленным по обоюдному согласию. Жизнь его течет своим чередом, пока однажды Колетте, бывшей возлюбленной Дуанеля, не попадается на глаза его роман, во многом автобиографический…

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ускользающая любовь»

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