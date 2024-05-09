Биография

Роджер Корман — актер, продюсер и режиссер. Обладатель почетного «Оскара». Родился в Детройте 5 апреля 1926 года. Первые шаги в карьере сделал, устроившись разнорабочим на студию 20th Century Fox. Уже в 24 года поучаствовал в создании фильма «Стрелок» как сценарист, а чуть позже занял режиссерское кресло во время работы над вестерном «Женщина из племени апачей». Сотрудничал с дистрибьютерской компанией American International Pictures, под именем которой вышли первые киноленты молодых режиссеров Фрэнсиса Форда Копполы и Мартина Скорсезе. Также прославился как король фильмов категории B — в одном из них, ленте «Акулосьминог», снялся турецкий актер Керем Бюрсин. Сегодня фильмография Роджера Кормана насчитывает более 500 проектов. В качестве актера его можно увидеть в картинах «Молчание ягнят», «Рэйчел выходит замуж», «Независимость». Также он снял боевик «Дикие ангелы», триллер «Маска красной смерти», продюсировал фильмы «Марлен Дитрих: Белокурая бестия», «Пропала маленькая миллионерша», «Смертельная гонка».