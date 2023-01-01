Акулы кинобизнеса (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Захватывающий рассказ о том, как морские хищники покорили большие и малые экраны, став звездами хоррора. Документальный фильм «Акулы кинобизнеса» — это захватывающий рассказ о том, как развивался их образ в м�ассовой культуре.
В 1975 году история кино разделилась на «до» и «после» — вышли «Челюсти» Стивена Спилберга, а с ними появилась понятие блокбастера и особый жанр хоррора с акулами. Режиссер Стивен Скарлата исследует феномен «акульего кино» с разных точек зрения. Он возвращается к истокам кино и показывает, каким был образ акулы на ранних этапах его развития, а также погружается в богатый фольклор. Он берет интервью у биологов, которые рассказывают о роли акул в природе и о случаях, когда хищные рыбы нападали на людей. Однако его главный интерес — это, конечно, фильмы ужасов с акулами. Картина «Челюсти», ее сиквелы, серьезные хорроры, фильмы категории B и ироничные пародии — ничто не останется без внимания.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- ССРежиссёр
Стивен
Скарлата
- ДЭАктёр
Джо
Элвс
- МААктёр
Марк
Аткинс
- ПБАктёр
Пол
Бейлс
- ГКАктёр
Гленн
Кэмпбелл
- ТЧАктёр
Том
Чапин
- Актёр
Роджер
Корман
- ДДАктёр
Джо
Данте
- ЭФАктёр
Энтони
Ферранте
- МГАктёр
Майкл
Гингольд
- КГАктёр
Карл
Готтлиб
- ККАктёр
Крис
Кентис
- ДМАктёр
Дэвид
Майкл Лэтт
- ММАктёр
Мэтт
Мерсер
- РМАктриса
Ребека
МакКендри
- СССценарист
Стивен
Скарлата
- ДМПродюсер
Джош
Миллер
- КДПродюсер
Керри
Дэйнан Рой
- ССПродюсер
Стивен
Скарлата
- МЧПродюсер
Майк
Чепмен
- АМП�родюсер
Анник
Манер
- ДКОператор
Джим
Кунц
- СТКомпозитор
Сейри
Торджуссен