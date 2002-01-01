А теперь, дамы и господа… (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Загадочный и элегантный король мошенников Валентайн садится на борт роскошной яхты, чтобы в кругосветном путешествии избавиться от груза прошлого и от «хвоста» детективов. Этот хитрый вор знает цену своему богатству и счастью, и он готов ее заплатить.



В это же время красавица Джейн, поющая блюзы в ресторане марроканского отеля, отправляется в далекую деревню, чтобы забыть обо всем. Их разделяют океаны воды и песка, упрямые полицейские и случайные любовники, но это лишь начало удивительной и страстной истории любви.



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