Мадам (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Из горничной в герцогиню и обратно: французская комедия об иронии судьбы и нравах аристократов.
На ужин в дом богатой богемной пары приглашены сливки европейского общества. Гармонию нарушает неожиданно появившийся сын Боба и Энн. Теперь за столом будет 13 человек, а это, как известно, плохая примета. Чтобы избежать неприятностей, хозяйка приглашает за стол горничную. Мария присутствует на ужине инкогнито, и у загадочной незнакомки получается обратить на себя внимание влиятельного коллекционера искусства. Энн чувствует себя не в своей тарелке, ведь это она невольно свела столь неподходящих друг другу людей. Однако арт-дилер вот-вот заключит важную сделку с ее мужем, так что мадам приходится и дальше играть в эту игру...
История о временах и нравах аристократов, которые, как оказалось, не так уж сильно изменились с 19 века. Смотреть фильм «Мадам» онлайн в хорошем качестве можно на платформе Wink.
Рейтинг
