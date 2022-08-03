Мадам
Мадам

Мадам (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.32016, Madame
Драма, Комедия86 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Из горничной в герцогиню и обратно: французская комедия об иронии судьбы и нравах аристократов.

На ужин в дом богатой богемной пары приглашены сливки европейского общества. Гармонию нарушает неожиданно появившийся сын Боба и Энн. Теперь за столом будет 13 человек, а это, как известно, плохая примета. Чтобы избежать неприятностей, хозяйка приглашает за стол горничную. Мария присутствует на ужине инкогнито, и у загадочной незнакомки получается обратить на себя внимание влиятельного коллекционера искусства. Энн чувствует себя не в своей тарелке, ведь это она невольно свела столь неподходящих друг другу людей. Однако арт-дилер вот-вот заключит важную сделку с ее мужем, так что мадам приходится и дальше играть в эту игру...

История о временах и нравах аристократов, которые, как оказалось, не так уж сильно изменились с 19 века. Смотреть фильм «Мадам» онлайн в хорошем качестве можно на платформе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мадам»