2046 (фильм, 2004) смотреть онлайн

2046
Wink
Фильмы
Фантастика, Драма123 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Писатель возвращается в Гонконг, где когда-то был счастлив, и начинает роман о поезде, идущем туда, где останавливается время. Фильм «2046» — меланхоличная драма легендарного Вонга Кар-Вая, ставшая третьей частью цикла о любви, куда также вошли «Дикие дни» и «Любовное настроение».

Чоу возвращается в Гонконг спустя годы после неудачного романа с прекрасной Су. Он гонится за воспоминаниями и пытается снять гостиничный номер под номером 2046, где они когда-то провели множество незабываемых вечеров. Однако номер занят, и Чоу приходится довольствоваться соседним. За последние годы Чоу стал куда циничнее, сменил множество любовниц, но в мыслях раз за разом возвращался к Су. Он начинает писать роман, герои которого отправляются на поезде в 2046 год, где время останавливается и ничего не мешает счастью.

Сможет ли Чоу расстаться с мечтами и двинуться дальше, вы узнаете из драмы «2046».

Страна
Гонконг, Китай, Франция, Италия, Германия
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb