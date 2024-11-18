2046 (фильм, 2004) смотреть онлайн

Писатель возвращается в Гонконг, где когда-то был счастлив, и начинает роман о поезде, идущем туда, где останавливается время. Фильм «2046» — меланхоличная драма легендарного Вонга Кар-Вая, ставшая третьей частью цикла о любви, куда также вошли «Дикие дни» и «Любовное настроение».



Чоу возвращается в Гонконг спустя годы после неудачного романа с прекрасной Су. Он гонится за воспоминаниями и пытается снять гостиничный номер под номером 2046, где они когда-то провели множество незабываемых вечеров. Однако номер занят, и Чоу приходится довольствоваться соседним. За последние годы Чоу стал куда циничнее, сменил множество любовниц, но в мыслях раз за разом возвращался к Су. Он начинает писать роман, герои которого отправляются на поезде в 2046 год, где время останавливается и ничего не мешает счастью.



Сможет ли Чоу расстаться с мечтами и двинуться дальше, вы узнаете из драмы «2046».


