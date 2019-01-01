Элис
Wink
Фильмы
Элис

Элис (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.42019, Alice
Драмы, Комедии105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Идеальная с виду семейная жизнь парижанки Элис рушится в одночасье, когда выясняется, что ее благоверный задолжал по ипотеке, спустив все средства на эскортниц, и скрылся в неизвестном направлении. Чтобы не остаться бездомной и в долгах с маленьким сыном на руках, героиня принимает предложение попробовать собственные силы в сфере секс-услуг.

Элис смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb