Элис (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.42019, Alice
Драмы, Комедии105 мин18+
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Сюжет
Идеальная с виду семейная жизнь парижанки Элис рушится в одночасье, когда выясняется, что ее благоверный задолжал по ипотеке, спустив все средства на эскортниц, и скрылся в неизвестном направлении. Чтобы не остаться бездомной и в долгах с маленьким сыном на руках, героиня принимает предложен�ие попробовать собственные силы в сфере секс-услуг.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЖМРежиссёр
Жозефин
Маккеррас
- ЭПАктриса
Эмили
Пипоннье
- МСАктёр
Мартин
Сваби
- ХБАктриса
Хлоя
Борхэм
- ЖМАктёр
Жюль
Мило Леви Маккеррас
- АРАктриса
Ариана
Родригес Джиральдо
- ДТАктриса
Джульетт
Трезанини
- КФАктёр
Кристоф
Фавр
- ФДАктёр
Филипп
Де Монтс
- ДКАктёр
Дэвид
Коберн
- РБАктёр
Роберт
Барнс
- ЖМСценарист
Жозефин
Маккеррас
- ЖМПродюсер
Жозефин
Маккеррас
- ЭГПродюсер
Эллиот
Гроув
- ДМХудожница
Джульетт
Мадвецки-Лафонт