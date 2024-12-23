Поль вместе с матерью живет в частной клинике доктора Луазеля. Однажды в клинике появляется новая пациентка в которую Поль немедленно влюбляется. Между двумя детьми возникает странный роман. Поскольку Поль уверен, что его возлюбленная находится в опасности, он помогает ей бежать. Это становится началом их длинного путешествия в самое сердце безумия…

