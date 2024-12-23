Поклонение
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Поклонение
6.52019, Adoration
Мелодрама, Криминал94 мин18+

Поклонение (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Поль вместе с матерью живет в частной клинике доктора Луазеля. Однажды в клинике появляется новая пациентка в которую Поль немедленно влюбляется. Между двумя детьми возникает странный роман. Поскольку Поль уверен, что его возлюбленная находится в опасности, он помогает ей бежать. Это становится началом их длинного путешествия в самое сердце безумия…

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поклонение»