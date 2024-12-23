Поклонение (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Поль вместе с матерью живет в частной клинике доктора Луазеля. Однажды в клинике появляется новая пациентка в которую Поль немедленно влюбляется. Между двумя детьми возникает странный роман. Поскольку Поль уверен, что его возлюбленная находится в опасности, он помогает ей бежать. Это становится началом их длинного путешествия в самое сердце безумия…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ФДРежиссёр
Фабрис
Дю Вельц
- ТЖАктёр
Тома
Жория
- ФААктриса
Фантина
Ардуин
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- АСАктриса
Анаэль
Снок
- ГГАктриса
Гвендолин
Гурвенек
- ПвАктёр
Петер
ван ден Бегин
- ШВАктриса
Шарлотта
Вандермерш
- ЛЛАктёр
Лоран
Люка
- МКАктриса
Марта
Канга Антонио
- ШФАктёр
Шандор
Фунтек
- ФДСценарист
Фабрис
Дю Вельц
- РПСценарист
Ромейн
Прота
- ВТСценарист
Венсан
Тавье
- ВТПродюсер
Венсан
Тавье
- НДПродюсер
Нильс
Дезагер
- ФДПродюсер
Фабрис
Дю Вельц
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- БВПродюсер
Барт
Ван Лангендонк
- АГМонтажёр
Анн-Лор
Геган
- ВККомпозитор
Венсан
Каэи