8.31972, Les Malheurs d'Alfred
Мелодрама, Спортивный89 мин12+
Фильм в подписке «Wink Дети»
Злоключения Альфреда (фильм, 1972) смотреть онлайн
О фильме
Альфреду Дюмонтье с рождения катастрофически не везло: в семь лет он чуть было не попал в плен к фашистам, отец и мать умерли рано, девушка бросила его и ушла в монастырь. Пресытившись несчастьями, Альфред решил утопиться. И надо же было такому случиться, что именно на том самом мосту, с которого бросился в воду Альфред, в ту самую ночь, и в тот же час, туда пришла такая же невезучая бедолага — Агата Бодар, которую бросил известный телеведущий. Знай они, что сулит им эта случайная встреча… то они, наверное, всё равно бы пошли на тот мост, чтобы встретиться, и никогда не раставаться.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Спортивный, Мелодрама
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Пьер
Ришар
- Актёр
Пьер
Ришар
- АДАктриса
Анни
Дюпере
- ЖКАктёр
Жан
Карме
- ППАктёр
Поль
Пребуа
- ПЛАктёр
Поль
Ле Персон
- МДАктёр
Марио
Давид
- ФЛАктёр
Френсис
Лакс
- ИРАктёр
Ив
Робер
- РДАктёр
Робер
Дальбан
- ДЛАктёр
Даниэль
Лалу
- Сценарист
Пьер
Ришар
- ИРСценарист
Ив
Робер
- АРСценарист
Андре
Рюллан
- РТСценарист
Ролан
Топор
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- ИРПродюсер
Ив
Робер
- ВККомпозитор
Владимир
Косма