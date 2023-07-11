Злоключения Альфреда
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Злоключения Альфреда
8.31972, Les Malheurs d'Alfred
Мелодрама, Спортивный89 мин12+
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Злоключения Альфреда (фильм, 1972) смотреть онлайн

О фильме

Альфреду Дюмонтье с рождения катастрофически не везло: в семь лет он чуть было не попал в плен к фашистам, отец и мать умерли рано, девушка бросила его и ушла в монастырь. Пресытившись несчастьями, Альфред решил утопиться. И надо же было такому случиться, что именно на том самом мосту, с которого бросился в воду Альфред, в ту самую ночь, и в тот же час, туда пришла такая же невезучая бедолага — Агата Бодар, которую бросил известный телеведущий. Знай они, что сулит им эта случайная встреча… то они, наверное, всё равно бы пошли на тот мост, чтобы встретиться, и никогда не раставаться.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Спортивный, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb