Злоключения Альфреда
Актёры и съёмочная группа фильма «Злоключения Альфреда»

Режиссёры

Пьер Ришар

Pierre Richard
Режиссёр

Актёры

Пьер Ришар

Pierre Richard
АктёрAlfred Dhumonttiey
Анни Дюпере

Anny Duperey
АктрисаAgathe Bodard
Жан Карме

Jean Carmet
АктёрPaul
Поль Пребуа

Paul Préboist
АктёрLe paysan
Поль Ле Персон

Paul Le Person
АктёрLe policier pointilleux à la déposition
Марио Давид

Mario David
АктёрKid Barrantin
Френсис Лакс

Francis Lax
АктёрBoggy
Ив Робер

Yves Robert
АктёрL'observateur parisien
Робер Дальбан

Robert Dalban
АктёрGustave
Даниэль Лалу

Daniel Laloux
АктёрUn membre de l'équipe parisienne

Сценаристы

Пьер Ришар

Pierre Richard
Сценарист
Ив Робер

Yves Robert
Сценарист
Андре Рюллан

André Ruellan
Сценарист
Ролан Топор

Roland Topor
Сценарист

Продюсеры

Ален Пуаре

Alain Poiré
Продюсер
Ив Робер

Yves Robert
Продюсер

Композиторы

Владимир Косма

Vladimir Cosma
Композитор