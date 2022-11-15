Любовь: Инструкция по расставанию (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Трагикомедия о том, как актриса и музыкант решили постепенно и без скандалов расстаться, провстречавшись 15 лет. Аличе и Томмазо, творческая пара, живущая в Риме, в отношениях уже долгое время. Они не вступали в брак, у них нет детей, и единственное достижение их совместного хозяйства – купленный в ипотеку дом. В один прекрасный день они приглашают в гости своих близких друзей, которые ждут, что Аличе и Томмазо наконец-то объявят о свадьбе. Вместо этого те сообщают, что расстаются, но хотят сделать это без лишних ссор, постепенно, чтобы потом остаться друзьями.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ССРежиссёр
Стефано
Сардо
- ГКАктёр
Гуидо
Каприно
- ЕРАктриса
Елена
Радоничич
- ТАктриса
Тони
- ИААктриса
Изабелла
Альдовини
- АДАктёр
Алессандро
Джаллокоста
- ЛДАктёр
Либеро
Де Риенцо
- ФКАктриса
Франческа
Киллеми
- ТРАктёр
Томмазо
Раньо
- ЭБАктриса
Энрика
Бонаккорти
- ДПАктриса
Даниэла
Пиперно
- СССценарист
Стефано
Сардо
- ВДСценарист
Валентина
Джая
- ССПродюсер
Стефано
Сардо
- ИВПродюсер
Инес
Васильевич
- МКХудожница
Мария
Кристина Ла Парола
- СММонтажёр
Сара
Мактиг
- ГПОператор
Гергей
Похарнок
- ВДКомпозитор
Валентина
Джая