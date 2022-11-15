Любовь: Инструкция по расставанию
Wink
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Любовь: Инструкция по расставанию
7.72021, Una relazione
Драма, Мелодрама104 мин18+

Любовь: Инструкция по расставанию (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Трагикомедия о том, как актриса и музыкант решили постепенно и без скандалов расстаться, провстречавшись 15 лет. Аличе и Томмазо, творческая пара, живущая в Риме, в отношениях уже долгое время. Они не вступали в брак, у них нет детей, и единственное достижение их совместного хозяйства – купленный в ипотеку дом. В один прекрасный день они приглашают в гости своих близких друзей, которые ждут, что Аличе и Томмазо наконец-то объявят о свадьбе. Вместо этого те сообщают, что расстаются, но хотят сделать это без лишних ссор, постепенно, чтобы потом остаться друзьями.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь: Инструкция по расставанию»