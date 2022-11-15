Любовь: Инструкция по расставанию (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Трагикомедия о том, как актриса и музыкант решили постепенно и без скандалов расстаться, провстречавшись 15 лет. Аличе и Томмазо, творческая пара, живущая в Риме, в отношениях уже долгое время. Они не вступали в брак, у них нет детей, и единственное достижение их совместного хозяйства – купленный в ипотеку дом. В один прекрасный день они приглашают в гости своих близких друзей, которые ждут, что Аличе и Томмазо наконец-то объявят о свадьбе. Вместо этого те сообщают, что расстаются, но хотят сделать это без лишних ссор, постепенно, чтобы потом остаться друзьями.

