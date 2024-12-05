Тени на солнце (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодой редактор крупного Лондонского книжного издательства Джереми Тайлер получает задание — разыскать в Италии некогда известного писателя Уэлдона Периша и во что бы то ни стало подписать с ним контракт на новую книгу. Тайлер с воодушевлением берётся за это задание, ведь Уэлдон Периш — его любимый писатель.
Но Периш уже двадцать лет ничего не пишет, после смерти жены он уединился в глухой деревушке и не желает ни с кем общаться. Тайлеру предстоит выполнить совсем непростую задачу, ведь ему надо не только найти писателя и заслужить его доверие, но и заставить Периша снова взяться за перо…
СтранаВеликобритания, Франция, Италия
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БМРежиссёр
Брэд
Мирман
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актёр
Джошуа
Джексон
- КФАктриса
Клэр
Форлани
- Актёр
Джанкарло
Джаннини
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- АПАктёр
Армандо
Пуччи
- ВКАктриса
Валерия
Кавалли
- СДАктриса
Сильвия
Де Сантис
- БГАктриса
Бьянка
Гуаччеро
- КДАктёр
Кен
Друри
- АЛАктриса
Анна
Лелио
- СБАктёр
Стоми
Багси
- ПИАктёр
Пьерлуиджи
Иорио
- БМСценарист
Брэд
Мирман
- ДБПродюсер
Джэми
Браун
- ГХПродюсер
Гари
Хаусэм
- БМПродюсер
Брэд
Мирман
- ЭХМонтажёр
Эдди
Хэмилтон
- МКОператор
Маурицио
Кальвези
- МТКомпозитор
Марк
Томас