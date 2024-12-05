Тени на солнце (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Тени на солнце
8.82005, The Shadow Dancer
95 мин18+

О фильме

Молодой редактор крупного Лондонского книжного издательства Джереми Тайлер получает задание — разыскать в Италии некогда известного писателя Уэлдона Периша и во что бы то ни стало подписать с ним контракт на новую книгу. Тайлер с воодушевлением берётся за это задание, ведь Уэлдон Периш — его любимый писатель.

Но Периш уже двадцать лет ничего не пишет, после смерти жены он уединился в глухой деревушке и не желает ни с кем общаться. Тайлеру предстоит выполнить совсем непростую задачу, ведь ему надо не только найти писателя и заслужить его доверие, но и заставить Периша снова взяться за перо…

Страна
Великобритания, Франция, Италия
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

