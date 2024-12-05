Тени на солнце (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Молодой редактор крупного Лондонского книжного издательства Джереми Тайлер получает задание — разыскать в Италии некогда известного писателя Уэлдона Периша и во что бы то ни стало подписать с ним контракт на новую книгу. Тайлер с воодушевлением берётся за это задание, ведь Уэлдон Периш — его любимый писатель.



Но Периш уже двадцать лет ничего не пишет, после смерти жены он уединился в глухой деревушке и не желает ни с кем общаться. Тайлеру предстоит выполнить совсем непростую задачу, ведь ему надо не только найти писателя и заслужить его доверие, но и заставить Периша снова взяться за перо…

