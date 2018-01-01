Wink
Тени на солнце
Актёры и съёмочная группа фильма «Тени на солнце»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тени на солнце»

Режиссёры

Брэд Мирман

Brad Mirman
Режиссёр

Актёры

Харви Кейтель

Harvey Keitel
АктёрWeldon
Джошуа Джексон

Joshua Jackson
АктёрJeremy
Клэр Форлани

Claire Forlani
АктрисаIsabella
Джанкарло Джаннини

Giancarlo Giannini
АктёрFather Moretti
Джон Рис-Дэвис

John Rhys-Davies
АктёрMr. Andrew Benton
Армандо Пуччи

Armando Pucci
АктёрGustavo
Валерия Кавалли

Valeria Cavalli
АктрисаAmalia (в титрах: Valéria Cavalli)
Сильвия Де Сантис

Silvia De Santis
АктрисаDinnie
Бьянка Гуаччеро

Bianca Guaccero
АктрисаMaura
Кен Друри

Ken Drury
АктёрMcBain
Анна Лелио

Anna Lelio
АктрисаElderly Woman
Стоми Багси

Stomy Bugsy
АктёрEmanuele
Пьерлуиджи Иорио

Pierluigi Iorio
АктёрAntonio

Сценаристы

Брэд Мирман

Brad Mirman
Сценарист

Продюсеры

Джэми Браун

Jamie Brown
Продюсер
Гари Хаусэм

Gary Howsam
Продюсер
Брэд Мирман

Brad Mirman
Продюсер

Монтажёры

Эдди Хэмилтон

Eddie Hamilton
Монтажёр

Операторы

Маурицио Кальвези

Maurizio Calvesi
Оператор

Композиторы

Марк Томас

Mark Thomas
Композитор