С любовью и яростью
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С любовью и яростью

С любовью и яростью (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

7.12022, Avec amour et acharnement
Триллеры, Драмы112 мин18+

Сюжет

Жюльет Бинош и Венсан Линдон в эротическом триллере Клер Дени о том, как встреча с бывшим любовником грозит разрушить счастливые отношения замужней женщины. Приз за лучшую режиссуру Берлинского кинофестиваля.

Сара и Жан женаты уже несколько лет, но, несмотря на внешнее благополучие, браку не хватает чувственности. Однажды на улице Сара видит Франсуа, старого друга Жана и ее бывшего любовника, и это пробуждает в ней забытые эмоции. Вскоре Франсуа полноценно возвращается в их жизнь, предлагая Жану выгодную работу и погружая Сару в пучину сомнений.

Чем закончится их воссоединение, узнаете из фильма «С любовью и яростью» (2022), посмотрев его онлайн на WInk.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «С любовью и яростью»

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