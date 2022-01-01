С любовью и яростью (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Жюльет Бинош и Венсан Линдон в эротическом триллере Клер Дени о том, как встреча с бывшим любовником грозит разрушить счастливые отношения замужней женщины. Приз за лучшую режиссуру Берлинского кинофестиваля.
Сара и Жан женаты уже несколько лет, но, несмотря на внешнее благополучие, браку не хватает чувственности. Однажды на улице Сара видит Франсуа, старого друга Жана и ее бывшего любовника, и это пробуждает в ней забытые эмоции. Вскоре Франсуа полноценно возвращается в их жизнь, предлагая Жану выгодную работу и погружая Сару в пучину сомнений.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Клер
Дени
- Актриса
Жюльет
Бинош
- ВЛАктёр
Венсан
Линдон
- ГКАктёр
Грегуар
Колен
- БОАктриса
Бюль
Ожье
- ИПАктёр
Иса
Перица
- АУАктриса
Алиса
Ури
- МДАктриса
Мати
Диоп
- БПАктёр
Брюно
Подалидес
- ЛКАктриса
Лола
Кретон
- РКАктёр
Ришар
Курсе
- Сценарист
Клер
Дени
- КАСценарист
Кристин
Анго
- ОДПродюсер
Оливье
Дель�боск
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актёр дубляжа
Алексе�й
Мясников
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АРАктёр дубляжа
Александр
Ружейников
- ГЛМонтажёр
Гай
Лекорн