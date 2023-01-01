Биография

Клер Дени — режиссер, актриса и сценарист. Победитель Берлинского и Каннского кинофестивалей. Родилась в Париже 21 апреля 1948 года. Клер провела детство в Африке, после чего вернулась во Францию, где окончила Институт перспективных кинематографических исследований. Работала ассистентом у Жака Риветта, Душана Макавеева, Джима Джармуша. Пробовала свои силы на актерском поприще, снявшись в фильмах «Иметь (или не иметь)», «Прощай, Берта, или похороны бабушки». Сегодня фильмография Клер Дени начитывает 33 режиссерские работы, среди которых киноленты «Плевать на смерть», «Не могу уснуть», «Ненетт и Бони», «На десять минут старше: Виолончель», «Белый материал», «Славные ублюдки», «С любовью и яростью».