Пятый номер (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

За грубый фол во время футбольного матча в лиге Primera C (четвертый дивизион в аргентинской футбольной лиге), Пантона Бонасолле, капитана и полузащитника выгоняют из команды. Он понимает, что его футбольная карьера подо�шла к концу.



Для 35-летнего Пантона, это означает конец жизни, которую он знал еще с детства. Вместе со своей женой Але, он ищет возможность начать все сначала.



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