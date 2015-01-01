6.62015, El 5 de talleres
Драмы, Мелодрамы96 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Пятый номер (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
За грубый фол во время футбольного матча в лиге Primera C (четвертый дивизион в аргентинской футбольной лиге), Пантона Бонасолле, капитана и полузащитника выгоняют из команды. Он понимает, что его футбольная карьера подо�шла к концу.
Для 35-летнего Пантона, это означает конец жизни, которую он знал еще с детства. Вместе со своей женой Але, он ищет возможность начать все сначала.
Пятый номер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
6.3 IMDb