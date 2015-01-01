Пятый номер
Wink
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Пятый номер
6.62015, El 5 de talleres
Драмы, Мелодрамы96 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Пятый номер (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

За грубый фол во время футбольного матча в лиге Primera C (четвертый дивизион в аргентинской футбольной лиге), Пантона Бонасолле, капитана и полузащитника выгоняют из команды. Он понимает, что его футбольная карьера подошла к концу.

Для 35-летнего Пантона, это означает конец жизни, которую он знал еще с детства. Вместе со своей женой Але, он ищет возможность начать все сначала.

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Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.3 IMDb