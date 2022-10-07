Любовное письмо (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Французская романтическая трагикомедия о мужчине, пытающемся восстановить отношения с возлюбленной при помощи эпистолярного жанра. Однажды, сильно напившись, Джонас решает заглянуть к своей бывшей Лее, к которой у него все еще остались чувства. Лея выгоняет его из квартиры, но Джонас не сдается и заходит в кафе напротив, чтобы написать ей обстоятельное письмо, с помощью которого он надеется возродить отношения. Это привлекает внимание хозяина кафе и его гостей. онлайн
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЖБРежиссёр
Жером
Боннель
- ГМАктёр
Грегори
Монтель
- ГГАктёр
Грегори
Гадебуа
- АДАктриса
Анаис
Демустье
- Актриса
Леа
Дрюкер
- НБАктриса
Надеж
Боссон-Диань
- ППАктёр
Пабло
Поли
- ШКАктриса
Шарлотта
Кламенс
- ГПАктёр
Гаэтан
По
- ЖСАктёр
Жан-Франсуа
Сивадье
- СРАктриса
Солен
Риго
- ЖБСценарист
Жером
Боннель
- МСПродюсер
Мишель
Сен-Жан
- ЖДМонтажёр
Жюли
Дюпре
- ПЛОператор
Паскаль
Лагрифул
- ДШКомпозитор
Давид
Штанке