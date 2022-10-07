Французская романтическая трагикомедия о мужчине, пытающемся восстановить отношения с возлюбленной при помощи эпистолярного жанра. Однажды, сильно напившись, Джонас решает заглянуть к своей бывшей Лее, к которой у него все еще остались чувства. Лея выгоняет его из квартиры, но Джонас не сдается и заходит в кафе напротив, чтобы написать ей обстоятельное письмо, с помощью которого он надеется возродить отношения. Это привлекает внимание хозяина кафе и его гостей. онлайн

