Любовное письмо
Wink
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Любовное письмо
6.92021, Chère Léa
Мелодрама, Комедия87 мин18+

Любовное письмо (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Французская романтическая трагикомедия о мужчине, пытающемся восстановить отношения с возлюбленной при помощи эпистолярного жанра. Однажды, сильно напившись, Джонас решает заглянуть к своей бывшей Лее, к которой у него все еще остались чувства. Лея выгоняет его из квартиры, но Джонас не сдается и заходит в кафе напротив, чтобы написать ей обстоятельное письмо, с помощью которого он надеется возродить отношения. Это привлекает внимание хозяина кафе и его гостей. онлайн

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb