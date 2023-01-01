WinkВсе подборкиАртхаус
Артхаус
9.5
Достучаться до небес
1997, 85 мин
9.5
Пианист
2002, 142 мин
9.7
Брат
1997, 95 мин
8.5
Дурак
2014, 116 мин
Бесплатно
9.5
Война
2002, 119 мин
9.0
Жизнь Дэвида Гейла
2003, 124 мин
8.7
Рокко и его братья
1960, 170 мин
Бесплатно
7.9
Олдбой
2003, 119 мин
8.1
Танцующая в темноте
2000, 131 мин
8.5
Телохранитель
1961, 106 мин
Бесплатно
8.4
Расемон
1950, 84 мин
Бесплатно
8.1
Преступная жизнь 1984-2020
2021, 113 мин
8.3
Артист
2011, 96 мин
8.6
Паразиты
2019, 126 мин
7.5
Любовное настроение
2000, 94 мин
8.4
Жить
1994, 127 мин
Бесплатно
8.7
Мертвец
1995, 116 мин
Бесплатно
8.9
Дом Пьера Кардена
2019, 97 мин
8.0
Возвращение
2003, 105 мин
8.5
Герой
2002, 95 мин
8.9
Другие
2001, 100 мин
9.1
Папа
2004, 94 мин
8.2
Клео от 5 до 7
1962, 86 мин
Бесплатно
8.2
Вне закона
1986, 102 мин
Бесплатно
9.3
Высокий блондин в черном ботинке
1972, 85 мин
9.5
Особенности национальной охоты
1995, 93 мин
9.5
Сибирский цирюльник
1998, 172 мин
7.5
Зажги красный фонарь
1991, 119 мин
Бесплатно
8.0
Легенда о Нараяме
1983, 124 мин
Бесплатно
8.3
Дорз
1991, 134 мин
Бесплатно
8.8
Аритмия
2017, 116 мин
8.1
Королевство полной луны
2012, 89 мин
Бесплатно
9.0
Черная книга
2006, 139 мин
Бесплатно
9.4
Сестры
2001, 80 мин
8.4
Цю Цзюй идет в суд
1992, 96 мин
Бесплатно
7.5
Тело Христово
2019, 110 мин
8.1
Таинственный поезд
1989, 105 мин
Бесплатно
9.2
Ветреная река
2017, 102 мин
Бесплатно
9.0
Бродяга
1951, 173 мин
Бесплатно
8.4
Мошенничество
1955, 108 мин
Бесплатно
8.5
Майор
2013, 95 мин
Бесплатно
9.3
Самый пьяный округ в мире
2012, 110 мин
7.9
Сердце Ангела
1987, 108 мин
Бесплатно
8.2
Женские грезы
1955, 83 мин
Бесплатно
8.5
Медвежий поцелуй
2002, 94 мин
8.5
Повелитель бури
2008, 125 мин
7.5
Сядь за руль моей машины
2021, 172 мин
7.7
Твин Пикс: Сквозь огонь
1992, 125 мин
Бесплатно