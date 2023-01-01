Фанни и Александр (фильм, 1982) смотреть онлайн
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О фильме
Несколько лет из жизни семьи Экдаль с точки зрения юных брата и сестры, потерявших отца и вынужденных терпеть жестокого отчима. Драматический эпик Ингмара Бергмана «Фанни и Александр» — фильм, удостоившийся четырех «Оскаров» и ставший классикой мирового кино.
1907 год. Семья Экдаль владеет небольшим театром, приносящим стабильный доход. Эмили и Оскар, счастливые родители маленьких Фанни и Александра, любят друг друга и своих детей, однако внезапная гибель Оскара влечет за собой серьезные изменения в семье. Эмили выходит замуж за овдовевшего епископа Эдварда Вергеруса и поселяется в его доме вместе с детьми. Однако отчим оказывается человеком строгим, склонным к контролю и телесным наказаниям, и жизнь брата и сестры круто меняется, постепенно изменяя их самих.
Найдут ли дети силы сохранить в себе тепло и любовь, расскажет драма «Фанни и Александр» 1982 года. Смотреть онлайн фильм вы сможете на Wink.
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Рейтинг
- ИБРежиссёр
Ингмар
Бергман
- БГАктёр
Бертиль
Гуве
- ПААктриса
Пернилла
Алльвин
- ЭФАктриса
Эва
Фрёлинг
- ГВАктриса
Гунн
Волльгрен
- ЯКАктёр
Ярл
Кулле
- ЭЮАктёр
Эрланд
Юзефсон
- КААктриса
Кристина
Адольфсон
- БААктёр
Бёрье
Альстедт
- КААктёр
Кристиан
Алмгрен
- КБАктёр
Карл
Бильквист
- ИБСценарист
Ингмар
Бергман
- ЙДПродюсер
Йорн
Доннер
- РРПродюсер
Ренцо
Росселлини
- ДТПродюсер
Даниэль
Тоскан дю Плантье
- ААХудожница
Анна
Асп
- СИМонтажёр
Сильвия
Ингемарссон
- СНОператор
Свен
Нюквист
- ДБКомпозитор
Даниэль
Белль