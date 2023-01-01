Фанни и Александр (фильм, 1982) смотреть онлайн

Несколько лет из жизни семьи Экдаль с точки зрения юных брата и сестры, потерявших отца и вынужденных терпеть жестокого отчима. Драматический эпик Ингмара Бергмана «Фанни и Александр» — фильм, удостоившийся четырех «Оскаров» и ставший классикой мирового кино.



1907 год. Семья Экдаль владеет небольшим театром, приносящим стабильный доход. Эмили и Оскар, счастливые родители маленьких Фанни и Александра, любят друг друга и своих детей, однако внезапная гибель Оскара влечет за собой серьезные изменения в семье. Эмили выходит замуж за овдовевшего епископа Эдварда Вергеруса и поселяется в его доме вместе с детьми. Однако отчим оказывается человеком строгим, склонным к контролю и телесным наказаниям, и жизнь брата и сестры круто меняется, постепенно изменяя их самих.



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