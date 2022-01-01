Схема (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Маша — обычная школьница из Казахстана. Пока родители спорят о деньгах и выясняют отношения, она прогуливает уроки, тусуется в торговых центрах и ищет того, кто обратит на нее внимание. Знакомство с симпатичным Рамилем открывает ей лучшие вечеринки. Веселья, алкоголя и незнакомцев в жизни Маши становится все больше…



Схема смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.