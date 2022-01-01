Схема (фильм, 2022) смотреть онлайн
5.62022, Skhema
Драмы73 мин18+
Фильм в подписке «START»
Сюжет
Маша — обычная школьница из Казахстана. Пока родители спорят о деньгах и выясняют отношения, она прогуливает уроки, тусуется в торговых центрах и ищет того, кто обратит на нее внимание. Знакомство с симпатичным Рамилем открывает ей лучшие вечеринки. Веселья, алкоголя и незнакомцев в жизни Маши становится все больше…
Схема смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
6.0 IMDb