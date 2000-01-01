Любовное настроение (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Журналист и секретарша начинают причудливый роман, узнав, что супруги изменяют им друг с другом. Фильм «Любовное настроение» — визионерский шедевр выдающегося гонконгского режиссера Вонга Кар-Вая, отмечен�ный Каннским кинофестивалем.



1962 год. Многоквартирный дом в Гонконге населяют мигранты из Шанхая, снимающие тут тесные комнаты. Среди них — фотограф Чоу и секретарша транспортной компании Су, живущие в соседних квартирах. Их супруги постоянно задерживаются на работе, так что между Чоу и Су завязывается дружба. Со временем они понимают, что им изменяют, и решают инсценировать, как их супруги начали свою интрижку. Но игра в чувства может перерасти во что-то большее даже помимо их воли.



Как это повлияет на их жизни, расскажет утонченная мелодрама «Любовное настроение» 2020 года. Смотреть этот фильм можно на видеосервисе Wink.



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