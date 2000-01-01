Любовное настроение (фильм, 2000) смотреть онлайн
Сюжет
Журналист и секретарша начинают причудливый роман, узнав, что супруги изменяют им друг с другом. Фильм «Любовное настроение» — визионерский шедевр выдающегося гонконгского режиссера Вонга Кар-Вая, отмечен�ный Каннским кинофестивалем.
1962 год. Многоквартирный дом в Гонконге населяют мигранты из Шанхая, снимающие тут тесные комнаты. Среди них — фотограф Чоу и секретарша транспортной компании Су, живущие в соседних квартирах. Их супруги постоянно задерживаются на работе, так что между Чоу и Су завязывается дружба. Со временем они понимают, что им изменяют, и решают инсценировать, как их супруги начали свою интрижку. Но игра в чувства может перерасти во что-то большее даже помимо их воли.
Как это повлияет на их жизни, расскажет утонченная мелодрама «Любовное настроение» 2020 года. Смотреть этот фильм можно на видеосервисе Wink.
Любовное настроение смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ВКРежиссёр
Вонг
Кар-Вай
- МЧАктриса
Мэгги
Чун
- ТЛАктёр
Тони
Люн Чу-Вай
- ПЛАктёр
Пинг
Лам Сиу
- ДЧАктёр
Джо
Чун
- РПАктриса
Ребекка
Пань
- КЛАктёр
Келли
Лай Чэнь
- ЧМАктёр
Чань
Мань-Лэй
- ККАктриса
Ку
Кам-Ва
- ЧЧАктриса
Чэнь
Чжигун
- ПСАктриса
Полин
Сунь
- ВКСценарист
Вонг
Кар-Вай
- ЧЕПродюсер
Чань
Е-Чэн
- УЧПродюсер
Уильям
Чан
- ЖСПродюсер
Жиль
Симент
- ДППродюсер
Джеки
Пан
- МЛХудожник
Мань
Лим-Чун
- УЧХудожник
Уильям
Чан
- УЧМонтажёр
Уильям
Чан
- КДОператор
Кристофер
Дойл
- КПОператор
Квань
Пун-Люн
- МЛОператор
Марк
Ли Пинбин
- МГКомпозитор
Майкл
Галассо
- СУКомпозитор
Сигэру
Умэбаяси