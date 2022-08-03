Съемки в Палермо (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
6.92008, Palermo Shooting
Драма103 мин18+
О фильме
Финн — знаменитый фотограф. Жизнь бьет ключом, он — настоящая звезда арт-сцены. Однажды он приезжает в Палермо, где знакомится с прекрасной и загадочной художницей Флавией и встречает свою любовь. Но внезапно с ним начинает происходить нечто необъяснимое...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВВРежиссёр
Вим
Вендерс
- КАктёр
Кампино
- ИБАктриса
Инга
Буш
- ЭСАктёр
Эксел
Сичровски
- ГГАктёр
Герхард
Гутбертлет
- ГБАктёр
Гарри
Блен
- СБАктёр
Себастьян
Бломберг
- ЯПАктриса
Яна
Палласке
- ОААктриса
Оливия
Асиду-Поку
- МФАктриса
Мелика
Форутан
- АОАктриса
Анна
Орсо
- ВВСценарист
Вим
Вендерс
- НОСценарист
Норман
Олер
- ВВПродюсер
Вим
Вендерс
- ДБПродюсер
Джанфранко
Барбагалло
- ППМонтажёр
Петер
Пшигодда
- ИШКомпозитор
Ирмин
Шмидт