Съемки в Палермо (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

6.92008, Palermo Shooting
Драма103 мин18+

О фильме

Финн — знаменитый фотограф. Жизнь бьет ключом, он — настоящая звезда арт-сцены. Однажды он приезжает в Палермо, где знакомится с прекрасной и загадочной художницей Флавией и встречает свою любовь. Но внезапно с ним начинает происходить нечто необъяснимое...

Страна
Италия, Франция, Германия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

