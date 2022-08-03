Молох
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Молох

Молох (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

6.71999, Молох
Драма108 мин18+

О фильме

Действие фильма разворачивается в течение суток в призрачном и неприступном доме, построенном в Альпах для человека власти. Власть, претендующая на покорение всего мира, произвела разрушительную работу прежде всего над теми, кто ее олицетворял: Адольф Гитлер и Ева Браун – несоединимые партнеры любовной драмы.

Страна
Япония, Италия, Франция, Россия, Германия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молох»