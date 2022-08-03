Молох (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

Действие фильма разворачивается в течение суток в призрачном и неприступном доме, построенном в Альпах для человека власти. Власть, претендующая на покорение всего мира, произвела разрушительную работу прежде всего над теми, кто ее олицетворял: Адольф Гитлер и Ева Браун – несоединимые партнеры любовной драмы.

