Молох (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Действие фильма разворачивается в течение суток в призрачном и неприступном доме, построенном в Альпах для человека власти. Власть, претендующая на покорение всего мира, произвела разрушительную работу прежде всего над теми, кто ее олицетворял: Адольф Гитлер и Ева Браун – несоединимые партнеры любовной драмы.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Сокуров
- ЕРАктриса
Елена
Руфанова
- ЛМАктёр
Леонид
Мозговой
- ИСАктриса
Ирина
Соколова
- ЕСАктриса
Елена
Спиридонова
- ВБАктёр
Владимир
Богданов
- АШАктёр
Анатолий
Шведерский
- ННАктриса
Наталья
Никуленко
- РЦАктриса
Росина
Цидулко
- ВЦАктёр
Всеволод
Цурило
- Актёр
Алексей
Маклаков
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- ТКПродюсер
Томас
Куфус
- МШПродюсер
Майкл
Шмид-Оспач
- ССХудожник
Сергей
Смилга
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- АФОператор
Алексей
Федоров