Пугало
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Пугало

Пугало (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

8.02020, Пугало
Драмы69 мин18+

Сюжет

Жители холодного якутского поселка называют еe — крепко пьющую одинокую женщину в грязных лохмотьях — Пугалом и, помимо словесных оскорблений, нередко пускают в ход кулаки. Но, когда их одолевают болезни, они идут к ней с мольбами о помощи, которую способна оказать лишь она. И, несмотря на жестокость односельчан, ценой собственного здоровья Пугало всех исцеляет. Какой грех она пытается искупить?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пугало»

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