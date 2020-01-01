Пугало (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жители холодного якутского поселка называют еe — крепко пьющую одинокую женщину в грязных лохмотьях — Пугалом и, помимо словесных оскорблений, нередко пускают в ход кулаки. Но, когда их одолевают болезни, они идут к ней с мольбами о помощи, которую способна оказать лишь она. И, несмотря на жестокость односельчан, ценой собственного здоровья Пугало всех исцеляет. Какой грех она пытается искупить?



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