Пугало (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Жители холодного якутского поселка называют еe — крепко пьющую одинокую женщину в грязных лохмотьях — Пугалом и, помимо словесных оскорблений, нередко пускают в ход кулаки. Но, когда их одолевают болезни, они идут к ней с мольбами о помощи, которую способна оказать лишь она. И, несмотря на жестокость односельчан, ценой собственного здоровья Пугало всех исцеляет. Какой грех она пытается искупить?
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДДРежиссёр
Дмитрий
Давыдов
- ВРАктриса
Валентина
Романова-Чыскыырай
- АСАктёр
Анатолий
Стручков
- АЗАктёр
Артур
Захаров
- АГАктриса
Анилена
Гурьева
- НИАктёр
Николай
Иванов
- ЛААктриса
Лана
Андреева
- МААктриса
Марианна
Атласова
- ТУАктриса
Татьяна
Устинова
- ИЗАктёр
Ильяс
Заровняев
- АЗАктриса
Анна
Захарова
- ДДСценарист
Дмитрий
Давыдов
- ДДПродюсер
Дмитрий
Давыдов
- СБМонтажёр
Степан
Бурнашев
- ИСОператор
Иван
Семенов
- СЯКомпозитор
Сергей
Ярмонов