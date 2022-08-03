Догмэн (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Марчелло — маленький человек с большим сердцем и грустными глазами. Он держит парикмахерскую для собак «Догмэн» и умеет усмирить ласковым словом и питбуля, и местного громилу Симоне, который терроризирует всю округу. Марчелло мечтает увезти любимую дочку в далекое путешествие, но по доброте душевной сопровождает Симоне в его криминальных вылазках, и однажды это приводит к катастрофе.

