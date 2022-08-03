Догмэн
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Догмэн

Догмэн (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

6.92018, Dogman
Триллер, Драма98 мин18+

О фильме

Марчелло — маленький человек с большим сердцем и грустными глазами. Он держит парикмахерскую для собак «Догмэн» и умеет усмирить ласковым словом и питбуля, и местного громилу Симоне, который терроризирует всю округу. Марчелло мечтает увезти любимую дочку в далекое путешествие, но по доброте душевной сопровождает Симоне в его криминальных вылазках, и однажды это приводит к катастрофе.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Догмэн»