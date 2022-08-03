Догмэн (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
6.92018, Dogman
Триллер, Драма98 мин18+
О фильме
Марчелло — маленький человек с большим сердцем и грустными глазами. Он держит парикмахерскую для собак «Догмэн» и умеет усмирить ласковым словом и питбуля, и местного громилу Симоне, который терроризирует всю округу. Марчелло мечтает увезти любимую дочку в далекое путешествие, но по доброте душевной сопровождает Симоне в его криминальных вылазках, и однажды это приводит к катастрофе.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МГРежиссёр
Маттео
Гарроне
- МФАктёр
Марчелло
Фонте
- ЭПАктёр
Эдоардо
Пеше
- НСАктриса
Нунциа
Скьяно
- АДАктёр
Адамо
Дионизи
- ФААктёр
Франческо
Аквароли
- ДГАктёр
Джанлука
Гобби
- АБАктриса
Алида
Бальдари Калабрия
- ЛПАктриса
Лаура
Пиццирани
- ДПАктёр
Джанкарло
Поркачча
- АААктёр
Аньелло
Арена
- МПСценарист
Марко
Перфетти
- МГПродюсер
Маттео
Гарроне
- ЖЛПродюсер
Жан
Лабади
- Продюсер
Джереми
Томас
- МКХудожник
Массимо
Кантини Паррини
- НБОператор
Николай
Брюэль