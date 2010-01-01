Охотник (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Иван Дунаев - человек созидающий, он механизм, который запускает вокруг себя все жизненные процессы. Его можно назвать героем, но его героизм - не в совершении подвига, и не в принесении себя в жертву, а в его ежедневной, мо�нотонной деятельности в течение всей жизни. В то же время - это фильм о мужской любви - к земле, к сыну, к дочери, к женщине. Он о трудном выборе своего пути и понимании долга - перед землей, страной, перед всеми предшествующими поколениями.



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