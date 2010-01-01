Охотник (фильм, 2010) смотреть онлайн
Сюжет
Иван Дунаев - человек созидающий, он механизм, который запускает вокруг себя все жизненные процессы. Его можно назвать героем, но его героизм - не в совершении подвига, и не в принесении себя в жертву, а в его ежедневной, мо�нотонной деятельности в течение всей жизни. В то же время - это фильм о мужской любви - к земле, к сыну, к дочери, к женщине. Он о трудном выборе своего пути и понимании долга - перед землей, страной, перед всеми предшествующими поколениями.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Бакур
Бакурадзе
- МБАктёр
Михаил
Барскович
- ОСАктриса
Оксана
Семенова
- СДАктёр
Сергей
Долгошеин
- ТШАктриса
Татьяна
Ш�аповалова
- ГААктёр
Гера
Авдочёнок
- ВДАктёр
Владимир
Дегилев
- ОИАктриса
Ольга
Иванова
- Сценарист
Бакур
Бакурадзе
- ИМСценарист
Иля
Малахова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АГПродюсер
Арчил
Геловани
- ГдПродюсер
Гийом
де Сей
- МГХудожница
Марианна
Гайдук
- КШХудожник
Кирилл
Шувалов
- ГКХудожник
Георгий
Колотыгин
- ИММонтажёр
Иля
Малахова
- ДГМонтажёр
Дарья
Гладышева