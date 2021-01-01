8.12021, Life of Crime 1984-2020
Документальный, Криминал113 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Преступная жизнь 1984-2020 (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Путешествие по улицам и тюрьмам Ньюарка. Фильм рисует пронзительную картину того, как наркотики влияют на жизнь американцев. Борьба с ними — это настоящая война, где счет идет на миллионы. Проект показывает борьбу самых разных людей за выживание, их боль, любовь, мужество и искупление. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb