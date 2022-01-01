Возвращение в Сеул (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Француженка корейского происхождения ищет в Сеуле биологических родителей – в психологической драме, впервые показанной в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Южная Корея, 2013 год. 25-летняя Фредерика Бенуа прибывает из Парижа в Сеул, резко сменив планы из-за отмены рейса в Токио, где она собиралась провести отпуск. Ее выбор пал на южнокорейскую столицу неслучайно: там, правда давно не вместе, живут биологические родители Фредди, отдавшие ее младенцем на удочерение французской паре. Отец охотно идет на контакт с внезапно возникшей дочерью, а вот мать и слышать не хочет о воссоединении. Но чего хочет сама Фредди и какой итог будет у ее спонтанного путешествия на родину?



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