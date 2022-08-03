Герой (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Рахим задолжал крупную сумму и уже провел за это три года в тюрьме. Его выпускают на два дня, чтобы он смог увидеться с родными и друзьями, но у Рахима и его девушки другие планы: они собираются продать 17 золотых монет, которые та случайно нашла в автобусе. Если вырученные покроют половину долга, Рахима могут отпустить на свободу. Правда, реальная ценность монет оказывается меньше, и он решает вернуть золото владелице. История о благородном заключенном получает огласку, но не все верят в честность Рахима, особенно его кредитор.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Асгар
Фархади
- АДАктёр
Амир
Джадиди
- МТАктёр
Мохсен
Танабанде
- СГАктриса
Сахар
Голдаст
- ФСАктриса
Фереште
Садре Орафай
- ЭГАктёр
Эхсан
Гударзи
- СФАктриса
Сарина
Фархади
- МШАктриса
Мариам
Шахдаэй
- АДАктёр
Алиреза
Джахандиде
- ФНАктёр
Фаррух
Нурбахт
- МААктёр
Мохаммад
Агхебати
- Сценарист
Асгар
Фархади
- Продюсер
Асгар
Фархади
- АРОператор
Араш
Рамезани