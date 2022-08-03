Герой (фильм, 2021) смотреть онлайн

Рахим задолжал крупную сумму и уже провел за это три года в тюрьме. Его выпускают на два дня, чтобы он смог увидеться с родными и друзьями, но у Рахима и его девушки другие планы: они собираются продать 17 золотых монет, которые та случайно нашла в автобусе. Если вырученные покроют половину долга, Рахима могут отпустить на свободу. Правда, реальная ценность монет оказывается меньше, и он решает вернуть золото владелице. История о благородном заключенном получает огласку, но не все верят в честность Рахима, особенно его кредитор.

