Герой (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.72021, Ghahreman
Драма122 мин18+
Рахим задолжал крупную сумму и уже провел за это три года в тюрьме. Его выпускают на два дня, чтобы он смог увидеться с родными и друзьями, но у Рахима и его девушки другие планы: они собираются продать 17 золотых монет, которые та случайно нашла в автобусе. Если вырученные покроют половину долга, Рахима могут отпустить на свободу. Правда, реальная ценность монет оказывается меньше, и он решает вернуть золото владелице. История о благородном заключенном получает огласку, но не все верят в честность Рахима, особенно его кредитор.

Страна
Франция, Иран
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb