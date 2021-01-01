Сядь за руль моей машины
Wink
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Сядь за руль моей машины
7.52021, Doraibu mai ka
Драмы172 мин18+
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Сядь за руль моей машины (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Японский театральный режиссер Юсукэ Кафуку, занимается постановкой чеховского «Дяди Вани» и одновременно пытается разобраться в собственной жизни после смерти жены. Каждый день он садится в автомобиль и едет на репетицию в компании молчаливой водительницы Мисаки, нанятой театром. Машина становится проводником между прошлым и будущим обоих героев, а звучащая в ней запись голоса жены Юсукэ, которая читает пьесу Чехова, ставит перед ними вопросы, ответы на которые помогают им найти силы жить дальше.

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Страна
Япония
Жанр
Драмы
Качество
Full HD
Время
172 мин / 02:52

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb