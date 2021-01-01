7.52021, Doraibu mai ka
Драмы172 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сядь за руль моей машины (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Японский театральный режиссер Юсукэ Кафуку, занимается постановкой чеховского «Дяди Вани» и одновременно пытается разобраться в собственной жизни после смерти жены. Каждый день он садится в автомобиль и едет на репетицию в компании молчаливой водительницы Мисаки, нанятой театром. Машина становится проводником между прошлым и будущим обоих героев, а звучащая в ней запись голоса жены Юсукэ, которая читает пьесу Чехова, ставит перед ними вопросы, ответы на которые помогают им найти силы жить дальше.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- РХРежиссёр
Рюсукэ
Хамагути
- ХНАктёр
Хидэтоси
Нисидзима
- ТМАктриса
Токо
Миура
- МОАктёр
Масаки
Окада
- РКАктриса
Рэика
Кирисима
- ПЮАктриса
Пак
Ю-рим
- ЧДАктёр
Чин
Дэ-ён
- СЮАктриса
Соня
Юань
- АХАктёр
Ан
Хви-тхэ
- ПДАктёр
Перри
Дизон
- СААктриса
Сатоко
Абэ
- РХСценарист
Рюсукэ
Хамагути
- ТОСценарист
Такамаса
Оэ
- ХМСценарист
Харуки
Мураками
- ТЯПродюсер
Тэрухиса
Ямамото