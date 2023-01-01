Земляничная поляна (фильм, 1957) смотреть онлайн
8.91957, Smultronstället
Драмы88 мин18+
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Сюжет
78-летний профессор из Стокгольма вспоминает и пересматривает разочарования своей долгой жизни. Вместе с женой сына он едет на машине на вручение почетной докторской степени, посещая по пути места, где прошла его молодость, встречая разных людей и старых знакомых, вспоминая сны и былое.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ИБРежиссёр
Ингмар
Бергман
- ВШАктёр
Виктор
Шёстрём
- БААктриса
Биби
Андерссон
- ИТАктриса
Ингрид
Тулин
- ГБАктёр
Гуннар
Бьёрнстранд
- ЮКАктриса
Юллан
Киндаль
- ФСАктёр
Фольке
Сундквист
- ББАктёр
Бьёрн
Бьельфвенстам
- НВАктриса
Найма
Вифстранд
- ГБАктриса
Гуннель
Брострём
- ГФАктриса
Гертруд
Фрид
- ИБСценарист
Ингмар
Бергман
- АЭПродюсер
Аллан
Экелунд
- АААктёр дубляжа
Алексей
Алексеев
- МВАктриса дубляжа
Мария
Виноградова
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Коновалова
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- АПАктриса дубляжа
Александра
Панова
- ДГХудожница
Джиттан
Густафссон
- ОРМонтажёр
Оскар
Розандер
- ГФОператор
Гуннар
Фишер