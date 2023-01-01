Земляничная поляна
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Земляничная поляна

Земляничная поляна (фильм, 1957) смотреть онлайн

8.91957, Smultronstället
Драмы88 мин18+

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Сюжет

78-летний профессор из Стокгольма вспоминает и пересматривает разочарования своей долгой жизни. Вместе с женой сына он едет на машине на вручение почетной докторской степени, посещая по пути места, где прошла его молодость, встречая разных людей и старых знакомых, вспоминая сны и былое.


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Информация

Страна
Швейцария
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Земляничная поляна»

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