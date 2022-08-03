Подбросы
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Подбросы (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Подбросы
Драма83 мин18+

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О фильме

Брошенный в младенчестве, Денис вырос и превратился в юношу с уникальной способностью не чувствовать боли. Внезапно жизнь молодого человека кардинально меняется: его находит мать и увозит жить в Москву.

Страна
Литва, Россия, Франция, Ирландия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подбросы»