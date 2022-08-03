Подбросы (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Подбросы
Драма83 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Иван
И. Твердовский
- Актёр
Денис
Власенко
- Актриса
Анна
Слю
- Актёр
Данил
Стеклов
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- Актриса
Вильма
Кутавичюте
- Актриса
Александра
Урсуляк
- Актёр
Максим
Виторган
- НПАктриса
Наталья
Павленкова
- БКАктёр
Богдан
Кибалюк
- АЗАктёр
Александр
Золотовицкий
- Сценарист
Иван
И. Твердовский
- Продюсер
Наталья
Мокрицкая
- Монтажёр
Иван
И. Твердовский
- ДАОператор
Денис
Аларкон Рамирес
- КРКомпозитор
Кирилл
Рихтер