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Боевики

Боевики

Качественные боевики — это не только бесконечные драки и перестрелки; это кино, которое увлекает захватывающим сюжетом, талантливой работой актеров и впечатляющими спецэффектами. Если вы любите смотреть фильмы онлайн — боевики из подборки Wink помогут взглянуть на популярный жанр по-новому. Фильмы про бойцов и бунтарей, способных сохранить свою внутреннюю независимость и отстоять справедливость, пользуются популярностью среди всех категорий зрителей. Лучшие боевики онлайн-кинотеатра Wink включают в себя такие киноленты, как «Джон Уик 2», «Джон Уик 3», «Гангстер, коп и дьявол», «Ночь в осаде», «Курьер», «Анна», а также франшизы «Перевозчик» и «Неудержимые». Кроме того, вас ждут образцовые режиссерские работы от маэстро жанра, в том числе «Никита» и «Леон» Люка Бессона и «Револьвер» Гая Ричи. Откройте для себя мир, где герои не знают, что такое сдаваться: выбирайте лучшие экшен-фильмы. Чтобы наслаждаться каждой минутой спецэффектов, начинайте смотреть фильмы боевики в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

ФильмыДля детей
Постер к фильму Стрелок 2024
6.2

Стрелок

2024, 100 мин
Постер к фильму Агент на уикенд 2024
8.4

Агент на уикенд

2024, 96 мин
Постер к фильму На расстоянии удара 2024
7.9

На расстоянии удара

2024, 105 мин
Постер к фильму Миссия: Спасение 2024
6.3

Миссия: Спасение

2024, 89 мин
Постер к фильму Золото Рио Браво: Тайна шерифа Келли 2024
6.9

Золото Рио Браво: Тайна шерифа Келли

2024, 87 мин
Постер к фильму Форсаж. Полный вперед! 2024
6.7

Форсаж. Полный вперед!

2024, 84 мин
Постер к фильму Разбой 2. Новая глава 2024
7.4

Разбой 2. Новая глава

2024, 66 мин
Постер к фильму Территория зла 2024
8.7

Территория зла

2024, 113 мин
Постер к фильму Гениальная афера 2024
7.7

Гениальная афера

2024, 103 мин
Постер к фильму Вторжение 2024
7.3

Вторжение

2024, 88 мин
Постер к фильму Крайне опасен 2024
7.5

Крайне опасен

2024, 81 мин
Постер к фильму Разборки в Бангкоке 2024
7.4

Разборки в Бангкоке

2024, 84 мин
Постер к фильму Выжить в Калахари 2024
7.0

Выжить в Калахари

2024, 82 мин
Постер к фильму Схватка 2024
8.8

Схватка

2024, 97 мин
Постер к фильму Боец. Лучший из лучших 2024
8.7

Боец. Лучший из лучших

2024, 120 мин
Постер к фильму Падение империи 2024
6.6

Падение империи

2024, 104 мин
Постер к фильму Пассажиры 2024
8.0

Пассажиры

2024, 80 мин
Постер к фильму Криминальный город: Возмездие 2024
9.0

Криминальный город: Возмездие

2024, 104 мин
Постер к фильму Команда зачистки 2024
7.0

Команда зачистки

2024, 91 мин
Постер к фильму На прицеле 2024
7.8

На прицеле

2024, 89 мин
Постер к фильму Псы войны 2024
7.8

Псы войны

2024, 90 мин
Постер к фильму Манкимэн 2024
7.6

Манкимэн

2024, 116 мин
Постер к фильму Доминика 2024
8.5

Доминика

2024, 96 мин
Постер к фильму Высокое напряжение 2024
8.4

Высокое напряжение

2024, 119 мин
Постер к фильму Герцогиня 2024
8.1

Герцогиня

2024, 113 мин
Постер к фильму Совершенно секретно 2024
6.6

Совершенно секретно

2024, 100 мин
Постер к фильму Скрытая угроза 2024
6.8

Скрытая угроза

2024, 82 мин
Постер к фильму План мести 2023
7.4

План мести

2023, 88 мин
Постер к фильму Охота без правил 2023
7.2

Охота без правил

2023, 93 мин
Постер к фильму Кровь в обмен на пыль 2023
6.9

Кровь в обмен на пыль

2023, 100 мин
Постер к фильму Месть 2023
8.1

Месть

2023, 80 мин
Постер к фильму Разбой 2023
7.8

Разбой

2023, 78 мин
Постер к фильму На глубине страха 2023
7.3

На глубине страха

2023, 82 мин
Постер к фильму Двойная игра 2023
8.3

Двойная игра

2023, 110 мин
Постер к фильму Бекки в Ярости 2023
7.9

Бекки в Ярости

2023, 80 мин
Постер к фильму Профессионал 2023
7.6

Профессионал

2023, 107 мин
Постер к фильму Последняя сделка 2023
7.3

Последняя сделка

2023, 85 мин
Постер к фильму Банды Парижа 2023
7.6

Банды Парижа

2023, 90 мин
Постер к фильму Заряжай и стреляй! 2023
6.2

Заряжай и стреляй!

2023, 104 мин
Постер к фильму Форсаж в Паттайе 2023
7.8

Форсаж в Паттайе

2023, 73 мин
Постер к фильму В погоне за камнем 2023
7.3

В погоне за камнем

2023, 89 мин
Постер к фильму Догмен 2023
8.5

Догмен

2023, 105 мин
Постер к фильму Подрывник 2023
7.7

Подрывник

2023, 89 мин
Постер к фильму Четыре души Койота 2023
8.6

Четыре души Койота

2023, 101 мин
Постер к фильму Каменщик 2023
8.2

Каменщик

2023, 105 мин
Постер к фильму Последний выстрел 2023
7.0

Последний выстрел

2023, 88 мин
Постер к фильму Битва в проливе Норян 2023
8.4

Битва в проливе Норян

2023, 146 мин
Постер к фильму Неудержимые 2 (в переводе Гоблина) 2023
8.7

Неудержимые 2 (в переводе Гоблина)

2023, 98 мин