Камбэк (фильм, 2023) смотреть онлайн

Потерявший память пожилой продавец антикварного магазина вспоминает навыки мастера-убийцы. Фильм «Камбэк» — брутальный гонконгский боевик о прошлом, которое настигает, несмотря ни на что.



Владельца антикварного магазина по кличке дядя Хуа уважает весь район. Он помогает местному детскому приюту, приглядывает за девочкой-сиротой Сяо Е, которая называет его дедушкой, и помогает бездомному мужчине Цао, живущему в автобусе неподалеку. Мало кто помнит события трехлетней давности, когда Хуа убил шесть человек, а сам потерял память. Но вот в его жизни появляется человек по имени А Цзе, жаждущий отомстить Хуа и получить флеш-накопитель с важной информацией. Теперь Хуа нужно вспомнить прошлое наемного убийцы и защитить тех, кто ему дорог.



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