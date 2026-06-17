Форсаж. Гонка на выживание
Wink
Фильмы
Форсаж. Гонка на выживание
2025, Cursa
Боевик98 мин18+

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Форсаж. Гонка на выживание (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Автомеханик, растрачивающий талант гонщика в мастерской, соглашается поучаствовать в масштабной гонке с огромным призом. «Форсаж. Гонка на выживание» (2025) — экшен из Румынии о быстрых машинах и опасных дорогах.

Талантливый гонщик Андрей решил больше никогда не участвовать в заездах, когда его отец погиб за рулем автомобиля. Теперь Андрей работает механиком в гараже, однако обстоятельства заставляют его вновь вернутся в мир стритрейсинга. Его младшему брату нужны деньги, чтобы оплатить учебу, а тут как раз подворачивается шанс поучаствовать в масштабной нелегальной гонке через Европу. На кону — миллион долларов и машины проигравших. Прислушавшись к другу отца Дину, Андрей соглашается на участие и лицом к лицу сталкивается с заносчивым гонщиком Марио, своим главным соперником в будущем заезде.

Сможет ли Андрей выйти из этой авантюры победителем, расскажет экшен «Форсаж. Гонка на выживание», смотреть который можно на Wink.

Страна
Румыния
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.3 IMDb