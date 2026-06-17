Автомеханик, растрачивающий талант гонщика в мастерской, соглашается поучаствовать в масштабной гонке с огромным призом. «Форсаж. Гонка на выживание» (2025) — экшен из Румынии о быстрых машинах и опасных дорогах.



Талантливый гонщик Андрей решил больше никогда не участвовать в заездах, когда его отец погиб за рулем автомобиля. Теперь Андрей работает механиком в гараже, однако обстоятельства заставляют его вновь вернутся в мир стритрейсинга. Его младшему брату нужны деньги, чтобы оплатить учебу, а тут как раз подворачивается шанс поучаствовать в масштабной нелегальной гонке через Европу. На кону — миллион долларов и машины проигравших. Прислушавшись к другу отца Дину, Андрей соглашается на участие и лицом к лицу сталкивается с заносчивым гонщиком Марио, своим главным соперником в будущем заезде.



Сможет ли Андрей выйти из этой авантюры победителем, расскажет экшен «Форсаж. Гонка на выживание», смотреть который можно на Wink.

