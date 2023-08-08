8.42023, Pathaan
Боевик, Триллер146 мин18+
Супершпион спасает страну от террористов. Масштабный и красочный экшен в лучших традициях Болливуда
Патхан. Схватка со смертью (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Шах Рукх Кхан в масштабном и красочном индийском экшне о супершпионе, который возвращается к работе, чтобы уничтожить международную террористическую организацию, завладевшую биологическим оружием. Патхан — агент разведки в изгнании, которого снова вызывают на службу. Его задача — остановить и обезвредить агента-предателя Джима, который возглавил международную группу бывших шпионов, решивших отвернуться от своих стран. Террористы заполучили оружие массового поражения, способное уничтожить множество невинных жизней при помощи страшного вируса. На кону стоит судьба всей Индии. Сумеет ли лучший шпион страны спасти ее от катастрофы, расскажет фильм «Патхан. Схватка со смертью» (2023), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- САРежиссёр
Сиддхартх
Ананд
- ШРАктёр
Шах
Рукх Кхан
- ДААктёр
Джон
Абрахам
- ДПАктриса
Дипика
Падукон
- ДКАктриса
Димпл
Кападиа
- АРАктёр
Ашутош
Рана
- АБАктёр
Аакаш
Бхатиджа
- ПБАктёр
Пракаш
Белавади
- ВПАктёр
Вираф
Патель
- СКАктёр
Салман
Кхан
- ШЧАктёр
Шаджи
Чаудхари
- АТСценарист
Аббас
Тиревала
- САСценарист
Сиддхартх
Ананд
- АЧПродюсер
Адитья
Чопра
- ПБПродюсер
Падам
Бхушан
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- МАХудожница
Мамта
Ананд
- НДХудожница
Нихарика
Джолли
- АШМонтажёр
Аариф
Шейкх
- АБКомпозитор
Анкит
Балхара
- ВДКомпозитор
Вишал
Дадлани
- ШРКомпозитор
Шехар
Равджиани