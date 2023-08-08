Шах Рукх Кхан в масштабном и красочном индийском экшне о супершпионе, который возвращается к работе, чтобы уничтожить международную террористическую организацию, завладевшую биологическим оружием. Патхан — агент разведки в изгнании, которого снова вызывают на службу. Его задача — остановить и обезвредить агента-предателя Джима, который возглавил международную группу бывших шпионов, решивших отвернуться от своих стран. Террористы заполучили оружие массового поражения, способное уничтожить множество невинных жизней при помощи страшного вируса. На кону стоит судьба всей Индии. Сумеет ли лучший шпион страны спасти ее от катастрофы, расскажет фильм «Патхан. Схватка со смертью» (2023), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

