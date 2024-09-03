Охота без правил
Wink
Фильмы
Охота без правил
7.32023, Hunting games
Боевик, Триллер93 мин18+

Охота без правил (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Одинокий охотник, группа наемников и полицейский отряд гонятся за сумкой с деньгами. Остросюжетный боевик «Охота без правил» — фильм с участием Дэнни Трехо о всепоглощающей алчности.

Наемник по имени Дэрби вместе с командой получает на первый взгляд несложное задание: найти в маленьком городке сумку с украденными деньгами и незаметно ее забрать. Однако никто не учел, что в городе начинается сезон охоты, который стал чем-то вроде местного праздника. Рядом с вожделенной денежной добычей как раз разбил палатку охотник Уилл и тут же присвоил куш себе. Теперь наемникам приходится идти по его следу, в то время как шериф Муньос высылает за ними отряд офицеров.

Кто выйдет победителем из этой схватки, вы узнаете, когда будете смотреть «Охота без правил» онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

3.5 IMDb