Одинокий охотник, группа наемников и полицейский отряд гонятся за сумкой с деньгами. Остросюжетный боевик «Охота без правил» — фильм с участием Дэнни Трехо о всепоглощающей алчности.



Наемник по имени Дэрби вместе с командой получает на первый взгляд несложное задание: найти в маленьком городке сумку с украденными деньгами и незаметно ее забрать. Однако никто не учел, что в городе начинается сезон охоты, который стал чем-то вроде местного праздника. Рядом с вожделенной денежной добычей как раз разбил палатку охотник Уилл и тут же присвоил куш себе. Теперь наемникам приходится идти по его следу, в то время как шериф Муньос высылает за ними отряд офицеров.



Кто выйдет победителем из этой схватки, вы узнаете, когда будете смотреть «Охота без правил» онлайн на Wink.

