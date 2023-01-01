Незаконное вторжение (фильм, 2023) смотреть онлайн

Незаконное вторжение
Незаконное вторжение
2023, Allanamiento
Боевик, Криминал73 мин18+

О фильме

После неудачного рейда заместитель комиссара обращается к своей коллеге с просьбой уничтожить улики, которые могут его скомпрометировать. Фильм «Незаконное вторжение» — криминальный триллер из Чили, основанный на реальных событиях.

Однажды ночью заместитель комиссара Матос, работающий в отделе по борьбе с наркотиками, вместе со своими подчиненными отправляется в незаконный рейд. Когда операция идет не по плану, Матос понимает, что у полиции оказались записи камер видеонаблюдения и другие улики, при помощи которых его можно будет обвинить в коррупции и сбыте наркотиков. Чтобы избежать расследования, Матос обращается к комиссару Новоа за помощью. Вместе они разрабатывают план — проникнуть в офис прокурора и уничтожить улики. На это у них осталось всего 48 часов.

Страна
Чили
Жанр
Боевик, Криминал
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

5.3 IMDb